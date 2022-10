Chelsea verliert zum ersten Mal unter Coach Potter

Haaland fehlt in CL-Hit

Manchester City musste erstmals in der Premier League ohne Torgarant Haaland auskommen. Der Stürmerstar hatte am Dienstag in der Champions League bei seinem Ex-Club Borussia Dortmund (0:0) einen Schlag auf den Fuß bekommen. Laut City-Trainer Pep Guardiola wird der 22-jährige Norweger auch am Mittwoch im abschließenden, bereits bedeutungslosen CL-Gruppenspiel gegen den FC Sevilla fehlen. Im nächsten Ligaspiel in einer Woche gegen Fulham sei eine Rückkehr denkbar.