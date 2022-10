24-Stunden-Pflege wird zunehmend unfinanzierbar

Betreuerinnen kehren Österreich den Rücken

Die Forderung der Interessensverbände: eine Erhöhung der monatlichen Unterstützung um 800 bis 900 Euro. Nur so könnte man überhaupt noch Pflegekräfte davon überzeugen, in Österreich zu arbeiten. Seit 2019 hätten bereits 3000 Pflegerinnen der Alpenrepublik den Rücken gekehrt. Laut Experten gehen sie lieber in Länder, wo sie mehr verdienen können. Denn natürlich sind auch die Betreuer von den Teuerungen betroffen und müssen in der Heimat Familien versorgen.