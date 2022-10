Kurz-Vertrauter trat nach WKStA-Befragung zurück

An Absprachen, wie sie Thomas Schmid beschrieben hatte, habe sich Brünner vor der WKStA nicht erinnern können, berichtete das Ö1-Mittagsjournal am Freitag. Thomas Schmid hatte vor der WKStA ausgesagt, er habe im Sommer 2018 als Generalsekretär im Finanzministerium die Mitarbeiter von Sebastian Kurz über alle zu vergebenden Positionen in staatlichen Beteiligungsunternehmen informieren müssen. Dann habe sich eine Gruppe rund um Kurz, Brünner, Bernhard Bonelli, Axel Melchior und Gernot Blümel damit befasst.