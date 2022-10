Wie man nach dem eigenen Tod noch Gutes tun kann

Rund um Allerheiligen setzen sich viele Menschen besonders eingehend mit dem Tod und der eigenen Nachlassregelung auseinander. Immer mehr wollen selbst bestimmen, was nach dem Ableben mit ihrem Vermögen - unabhängig davon, wie groß oder klein es ist - passiert. In Gedenken an seine große Liebe, wollte ein japanischer Geschäftsmann in Österreich Gutes tun.