Pacult feiert Geburtstag und verlängert Vertrag

Pacult in den Top-10

Der einstige Meistercoach (2008, mit Rapid Wien) stand bislang bei 71 Pflichtspielen an der Seitenlinie der Kärntner. Seine Bilanz: 34 Siege, 15 Remis und 22 Niederlagen. Mit dem jüngsten Erfolg bei seinem früheren Klub in Hütteldorf, dem 104. seiner Laufbahn, kletterte Pacult in die Top-10 der erfolgreichsten Trainer in der Historie der österreichischen Bundesliga.