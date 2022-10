Ephesos: Über 1400 Jahre alter Stadtteil entdeckt

Österreicher graben seit 1895 in Ephesos

Forscher des Österreichischen Archäologischen Instituts (ÖAI) der ÖAW graben seit 1895 in Ephesos in der Nähe von Selcuk in der Westtürkei. Die Stadt besaß mit dem Heiligtum der Artemis eines der Sieben Weltwunder der Antike. Ihre erste Blüte erlebte sie unter den Griechen, die Römer machten sie zur Metropole, und für die Christen war sie Ziel der ersten Wallfahrten.