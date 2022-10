A12 bei Grenze am Freitag nur einspurig befahrbar

Der Fahrzeugbrand nach dem Zusammenstoß eines Wohnmobils und eines Kastenwagens habe „massive Schäden an der Fahrbahn der Inntalautobahn“ verursacht, teilte die Asfinag am Donnerstagnachmittag mit. Daher bedürfe es der Sofortmaßnahme. „Für die Verkehrsteilnehmenden bedeutet dies, dass von 7.30 Uhr bis vermutlich Mittag nur eine Spur in Richtung Innsbruck zur Verfügung stehen wird. Es kann also in dieser Zeit zu Verkehrsbehinderungen kommen“, hieß es in einer Aussendung.