Zu dünn, um Krankheitserreger abzuwehren?

„So spielt zum Beispiel das Sättigungshormon Leptin eine Rolle, das im Fettgewebe gebildet wird und mit der Funktion der T-Lymphozyten in Verbindung steht. Ist zu wenig Fettgewebe vorhanden, sinkt die Leptinproduktion und damit die Power der T-Lymphozyten. Auch Insulin, das Hormon, das den Zucker und damit die Energie aus dem Blut in die Zellen schleust, nimmt ab, wenn man zu wenig isst. Auf den T-Zellen finden sich aber Insulinrezeptoren, das heißt, um die T-Zellen richtig ankurbeln zu können, benötigt der Körper Insulin.“ Zusätzlich kann ein Mangel an Mikronährstoffen, zum Beispiel Eisen, Zink oder Jod, Infektionen fördern, da diese Wirkstoffe als Bausteine des Immunsystems dienen.