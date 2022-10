Energiefragen und ein Küsschen bei Brüssel-Besuch

Niederösterreich tritt stets selbstbewusst auf, so verwunderte es auch wenig, dass die, nicht gerade riesige, Delegation aus St. Pölten mit einem mächtigen Reisebus von Termin zu Termin durch Brüssel fuhr. Auf dem Programm standen Gespräche im EU-Parlament sowie in der Kommission. Dabei ging es natürlich um das derzeit drängendste Thema in ganz Europa, die Energiekrise. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner forderte Geschlossenheit und Entschlossenheit, ebenso ein rasches Handeln beim geplanten Entkoppeln von Strom- und Gaspreis.