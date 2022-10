Sanierter Volksschule regnet es in den Turnsaal

Wie es jetzt weitergeht

Am Montag will - und muss - sie das Vorgehen und den Kostenvoranschlag mit der Gemeinde Jaidhof in der Sitzung der Volksschulgemeinde besprechen, unmittelbar danach gleich erste Sanierungsschritte einleiten. „Ich bleibe sachlich und halte mich an das Pflichtschulgesetz“, so die Stadtchefin. Auf eben dieses Gesetz verweist man auch bei der Bildungsdirektion. „Der Schulerhalter ist in diesem Fall die Schulgemeinde und dazu aufgefordert, ein entsprechend adäquates Gebäude zur Verfügung zu stellen“, heißt es.