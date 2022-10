Happy End für Grazer Vater und seine Familie

Dank an die „Krone“ und ihre Leser

Doch Christoph R. will jetzt nur noch nach vorne schauen: „Ich möchte mich sehr bei der ,Krone‘ bedanken, dass sie unser Schicksal aufgegriffen hat, auch für die vielen lieben Rückmeldungen der Leser“, ist der Ingenieur überwältigt. „Ich kann gar nicht sagen, wie glücklich ich bin! Endlich meine Familie in Graz zu haben, meine Kinder nicht nur via Handybildschirm aufwachsen zu sehen.“