Grazer Vater kämpft um seine Babys und Freundin

Die kleine Wohnung in Graz ist auf Vordermann gebracht, liebevoll arrangiertes Spielzeug wartet darin, alles sieht heimelig aus, einladend - doch die Kinderbettchen sind immer noch leer. Denn seit fast einem Jahr (!) kämpft ein Grazer dafür, dass seine im Dezember in Vietnam geborenen Zwillingssöhne und seine Freundin endlich zu ihm kommen dürfen. Ein undurchdringlicher Behördendschungel wirft dem Paar, wie es scheint, immer wieder neue Stolpersteine in den Weg.