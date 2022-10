Kein Jammern in Salzburg: Nun kommt „geiles Spiel“

Auf Salzburg wartet in der Champions League im legendären San Siro von Mailand ein echtes Endspiel. Das 1:2 gegen Chelsea soll im „Bullen“-Stall keine Auswirkung auf das große Ziel in der Königsklasse haben: Der Achtelfinal-Aufstieg wie in der Vorsaison ist noch möglich. Nächsten Mittwoch geht es gegen Milan ums Ganze. Man müsse „ready“ sein, meinte Noah Okafor. Luka Sucic freute sich auf „ein geiles Spiel“. Zumindest das Überwintern in der Europa League soll herausschauen.