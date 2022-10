Wind zerfetzte Zelt: Pärchen in alpiner Notlage

Dramatische Momente durchlebte am Montagabend ein deutsches Pärchen in Osttirol: Das Duo wollte am Berg in einem Zelt übernachten. Das „Quartier“ wurde jedoch vom Wind zerstört. Bei völliger Dunkelheit und Starkregen war das Paar in 2700 Metern Seehöhe regelrecht gefangen, zumal der junge Mann (17) eine Knieverletzung hatte. Bergretter mussten zu den beiden aufsteigen. Die Crew des Notarzthubschraubers konnte letztlich eine kurze Phase der Wetterbesserung nutzen.