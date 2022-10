Kaunertaler Touristiker verabschieden sich vom Öl

Grundmotivation war raus aus Abhängigkeiten

Sechs Kaunertaler Tourismusbetriebe machten „Tabula rasa“ mit ihren Ölheizungen und feierten am Montag symbolisch den Ausstieg aus der fossilen Energie und den Einstieg in die Biomasse. Als diese Entscheidung vor zwei Jahren getroffen wurde, war von Energiekrise noch keine Rede. „Der Wunsch, aus der Abhängigkeit zu kommen, war schon damals die Grundmotivation“, erzählt Gastronom Bruno Gfall. CLAR-Managerin Elisabeth Steinlechner attestiert, dass der Prozess kein einfacher sei und professionelle Begleitung in allen Details benötige.