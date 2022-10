Bellingham-Ersatz: BVB macht Jagd auf Ajax-Juwel

Beim BVB soll Kudus in die Fußstapfen Moukokos treten, sollte dieser seinen im Juni auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Auch Bellingham wird aktuell bei sämtlichen europäischen Topklubs hoch gehandelt. So sind vor allem die Premier-League-Riesen Chelsea, Manchester United, Manchester City und Liverpool sowie der spanische Meister und Champions-League-Sieger Real Madrid hinter dem 19-Jährigen her.