Keine Motivation? Beim BVB schrillen Alarmglocken

Vor dem Spiel in der Liga gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr) forderte der 39-Jährige von seiner Mannschaft, die Missstände abzustellen. „Es ist nicht so, dass es absichtlich stattfindet. Aber da fehlt mir, dass wir uns dagegen wehren. Wir lernen nicht daraus“, schimpfte er.