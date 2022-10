Verlässt Austria-Gegner: Emery zurück in England

Emery kehrt mit dem Engagement in Birmingham in die Premier League zurück. Der Baske war von Sommer 2018 bis November 2019 Trainer von Arsenal. Einen Namen hat sich Emery davor und danach vor allem in der Europa League gemacht. Dank Erfolgen von Sevilla dreimal und Villarreal ist er mit vier Trophäen Europa-League-Rekordsieger als Trainer.