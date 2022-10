Aston Villa reagiert und feuert Steven Gerrard

Bereits in den vergangenen Wochen war der Druck auf Gerrard gewaltig gewachsen. So ertönten etwa „Wir wollen Gerrard raus“-Rufe, sobald der 42-Jährige den Rasen betrat. „Ich kann ihre Frustration verstehen. Ich bin ebenso frustriert wie sie. Es war eine harte Nacht für mich persönlich“, so der 114-fache englische Nationalteamspieler selbst nach der 0:3-Niederlage gegen Fulham am Donnerstag - nur wenige Stunden vor seiner Kündigung.