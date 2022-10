Schlüsselzeuge Schmid unter Wahrheitspflicht

Vom Katz-und-Maus-Spiel zur Schlammschlacht

Die ÖVP bezichtigt Schmid der Lüge, er wolle so seinen eigenen Hals aus der Korruptionsschlinge ziehen. Bei den Ermittlern stand er nicht unter Wahrheitspflicht. Im Ausschuss muss er die Wahrheit sagen, sonst macht er sich der Falschaussage schuldig. „Er kann den Ausschuss als Bühne nützen, um seine Anwartschaft auf den Kronzeugenstatus zu festigen“, sagt Politikberater Thomas Hofer. Schmid bot sich im April den Ermittlern an, lieferte dann unbemerkt in Graz Stoff für 454 Seiten. „Ein Katz-und-Maus-Spiel“, nennt es Hofer, das zur öffentlichen Schlammschlacht führte. Genüsslich filetierten und offerierten Medien und politische Gegner die Aussagen. Die ÖVP schoss (inklusive geheimer Telefonaufzeichnung) zurück gegen den „Lügenbaron“. Hofer: „Die ÖVP ist in einer schwierigen Situation. Am Tag vor der Befragung von Schmid ist eine Sondersitzung im Nationalrat zum Thema. Ein Doppelschlag.“