„Können uns keine inkompetenten Politiker leisten“

Dass sich der ehemalige Kanzler Sebastian Kurz als unschuldigen Sündenbock sieht, verstehe Stefanie Krisper, nicht. „Sebastian Kurz war Bundeskanzler in einer Ära, wo wir klar aufgedeckt haben - und bereits strafrechtliche Verfahren laufen - dass in vielen Bereichen Korruption auf die Spitze getrieben und professionalisiert wurde.“ Dafür trage Kurz die Verantwortung, auch, wenn er in manchen Bereichen vielleicht nichts davon gewusst habe. Weiter die Mauer zu machen und Schmid als Lügner darzustellen, sei die einzige Reaktion, die der ÖVP nun bleibe. Man sei hier seitens der ÖVP nicht an Aufklärung interessiert, sondern torpediere die Arbeit, so Krisper.