Überraschung: So will Meloni angesprochen werden

Auch Journalisten-Gewerkschaft tobt

Kritik kam auch von der Gewerkschaft der italienischen Rai-Journalisten Usigrai. „Während Italien sich mühsam an die europäischen Normen für die Verwendung des Femininums in öffentlichen Ämtern und Berufen anpasst, erleben wir einen gefährlichen Rückschritt“, so die Gewerkschaft in einem Schreiben. Sie bat alle Journalisten, auf die geschlechtsspezifische Sprache zu achten.