Prodi vergleicht Meloni-Regierung mit Schwarz-Blau

Der ehemalige EU-Kommissionspräsident und Ex-Premier Italiens, Romano Prodi, übt scharfe Kritik an der neuen Rechtsregierung unter Giorgia Meloni. „Ich fürchte mich vor einer schwächeren Präsenz Italiens in Europa. Mein Land hat nur eine Zukunft, wenn es eng mit Europa verbunden bleibt“, so der Mitte-Links-Politiker. Zudem zieht einen Vergleich zum Amtsantritt von Schwarz-Blau in Österreich im Jahr 2000.