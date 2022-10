Pegel des Mississippi auf ein Rekordtief gesunken

Der Pegel des knapp 3800 Kilometer langen Mississippi ist als Folge einer seit Monaten anhaltenden Dürre in den USA auf ein Rekordtief gesunken. Ein jüngst nahe Tiptonville im US-Bundesstaat Tennessee entstandenes Drohnenvideo (siehe oben) zeigt, das zum größten Teil ausgetrocknete Flussbett. In den kommenden Wochen, so die Prognose von Meteorologen, sollen die Wasserstände noch weiter sinken.