Jungkoch tischt in den eigenen vier Wänden auf

Flexibilität sei das A und O in seinem Beruf. „Ich brauche nur Wasser und Strom“, so Kohler, der bereits in einer Villa am Bodensee auf einer Bierbank für 30 Leute gekocht hat. „Als ich angekommen bin, war ich doch sehr überrascht. Aber ich hab mir zu helfen gewusst und konnte trotzdem mit meinen Gerichten begeistern.“ Auf Schloss Glopper richtete er erst kürzlich ein Kundenevent für den Fitness-Experten Bernd Österle aus, der seitdem ein großer Fan von Daniels Kochkünsten ist.