Unbekannter zückt Machete: Bursche am Arm verletzt

Ein 18-Jähriger ist offenbar in der Nacht auf Sonntag auf einem Parkplatz vor der Hofer-Filiale in Koblach in Vorarlberg von einem Unbekannten mit einer rund 40 Zentimeter langen Machete am Oberarm verletzt worden. Der Tat vorausgegangen war eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen, bestehend aus jeweils vier bis fünf Männern.