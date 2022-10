Ex-OMV-Chef warnt: „Aus Russland nichts gelernt“

Putins Not macht Sorgen und erfinderisch. Ein norwegisches Konsortium will für bis zu 7 Milliarden Euro die Mehrheit des OMV-Geschäfts mit Gas und Öl erwerben und garantiert Liefersicherung: Man könne 6 Milliarden Kubikmeter Erdgas liefern (Jahresverbrauch 8 Milliarden). Ex-OMV-Boss Gerhard Roiss warnt: „Man kann keine Sicherheit garantieren. Man würde wohl an den Bestbieter liefern.“