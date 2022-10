Nur eine Serie überlebte das Bregenzerwälderderby

Die Alberschwender Serie hält indes an, die Mannschaft von Trainer René Fink wandert weiter ungeschlagen durch die Vorarlbergliga. „Ich glaube, es war wieder ein verdienter Sieg“, freute sich Fink, „am Anfang haben wir noch ein bisschen was zugelassen. Danach war es aber wirklich gut, obwohl wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr so viel investiert haben.“