Mehr Regionalität, mehr Lebensqualität?

„Aktuell wird viel Potential einfach vergeudet“, ist Vontobel überzeugt. Am meisten stört ihn das „verbohrte Festhalten am sogenannten Standortwettbewerb“, also das Rittern um Exportbetriebe. „Das macht so vieles kaputt!“ Durch Steuervergünstigungen - in Österreich zuletzt die Senkung der Körperschaftssteuer - würden Köder für Investoren ausgeworfen. „So zieht man Jobs von anderen Standorten ab und nimmt sie weg.“ Die Millionenbeträge, die den Unternehmen zufließen, fehlten dann für weit nachhaltigere Investitionen - etwa in die Bildung, die Kinderbetreuung oder die Pflege. Weit intelligenter wäre es, so Vontobel, vorwiegend das zu produzieren, was die Menschen vor Ort brauchen. Das würde auch den Arbeitsmarkt stärken. Die Mär von der Exportindustrie als Jobmotor tauge hingegen „höchstens noch für Lagerfeuerunterhaltung“. Denn durch den Produktivitätsfortschritt werde Arbeit stetig wegrationalisiert. Und andererseits steige aufgrund hoher Immobilienpreise und Mieten der Bedarf an Erwerbseinkommen. Bezahlte Arbeit wird knapp. Es braucht deshalb mehr Jobs. Doch woher nehmen?