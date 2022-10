Zug rammte Bus: Schwieriger Einsatz für die Retter

Nach der Horror-Kollision zwischen einem Güterzug und einem Schulbus am Donnerstagmorgen in Tirol geben nun die Einsatzkräfte einen Einblick in ihre Arbeit am Unglücksort. Es war ein schwieriger Einsatz, die Feuerwehren der Umgebung waren gefordert. In Pflach soll sich an den Eisenbahnkreuzungen jetzt etwas ändern.