Benko: Höhenflüge derzeit nur im Privatjet

Benkos Handelskette will erneut Geld vom Staat

Als Fass ohne Boden entpuppt sich die Handelskette Galeria Karstadt Kaufhof: Bereits zweimal waren die deutschen Steuerzahler mit insgesamt 680 Millionen Euro Staatshilfe zur Kasse gebeten worden, nun will man weitere 238 Millionen einsacken. In Berlin hält sich das Gerücht, dass Benko Ende Oktober beim deutschen Finanzminister dafür werben möchte. Zuletzt hatten „Financial Times“ und „Bloomberg“ vermeldet, dass Benko große Probleme am Kapitalmarkt habe: Eine Signa-Anleihe sei aufgrund der aktuellen Probleme in den Keller gerasselt. Höhenflüge finden für Benko derzeit wohl nur im Privatjet statt.