Hund starb qualvollen Tod: „Herrl“ verurteilt

Falschaussage bei der Polizei

„Ich habe gesehen, dass es dem Hund nicht gut geht“, gesteht sein Herrchen unter Tränen. Jetzt musste sich der 40-jährige Hundehalter wegen Tierquälerei und Verleumdung am Landesgericht St. Pölten verantworten. Denn zu all dem Übel wollte der Mann die Schuld am Tod seines Vierbeiners auch noch seiner eigenen Nichte in die Schuhe schieben.