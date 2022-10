Steirische Zahnärzte erwarten Pensionswelle

Die Pensionswelle rollt mit hohem Tempo heran: In zehn Jahren werden zwei Drittel – in absoluten Zahlen sind es 184 – der Kassen-Zahnärzte in der Steiermark in Pension gehen. Schon aktuell gibt es 34 Planstellen, die vermutlich nicht besetzt werden können. Bis 2032 werden es 218 sein. Gleichzeitig steigt der Anteil der Wahlärzte.