Eurofighter-Piloten trainieren wieder über Kärnten

Schallausbreitung so gering wie möglich halten

Mit Ausnahme von Ballungsräumen sowie den Bundesländern Tirol und Vorarlberg wird im gesamten Bundesgebiet geflogen. „Pro Tag sind jeweils zwei Überschallflüge zwischen 8 und 16 Uhr geplant. Um den Geräuschpegel möglichst gering zu halten, wird in großen Höhen geflogen sowie die Beschleunigungsphasen der Eurofighter so kurz wie möglich gehalten“, versichert das Bundesheer.