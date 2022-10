Bänderriss: Bangen um Schweizer Star-Keeper Sommer

Die Schweiz bangt einen Monat vor Beginn der Fußball-WM in Katar um ihren Torhüter. Yann Sommer zog sich beim Pokal-Aus des deutschen Bundesligisten Borussia Mönchengladbach am Dienstag gegen den Zweitligisten Darmstadt (1:2) einen Bänderriss im Sprunggelenk zu. Auch die Gelenkskapsel habe etwas abbekommen, berichtete Gladbach-Trainer Daniel Farke am Mittwochabend. Im Schweizer Verband geht man dennoch von WM-Einsätzen des 33-Jährigen aus.