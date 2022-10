Mit 50 plus ist heute noch lange nicht Schluss

Hier eine Werkserweiterung, dort überhaupt gleich ein Neubau - „auf einen Schlag werden hunderte Mitarbeiter gesucht“, sagt Wolfgang Langthaler mit Blick auf die Unternehmen in Oberösterreich, die nach wie vor gierig nach neuen Kräften die Hände ausstrecken. Für die Arbeitskräfteüberlasser, die den Firmen Zeitarbeiter zur Verfügung stellen, bieten sich nach wie vor viele Chancen. „Gerade Fachkräfte fehlen an allen Ecken und Enden“, sagt der Sprecher der Personaldienstleister in unserem Bundesland.