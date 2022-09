Energie-Krise trübt die Touristiker-Erwartungen

Der Touristiker rechnet mit einem guten Herbst – sollten im heurigen Jahr die Corona-Restriktionen ausbleiben. Plus: „Ich glaube, dass es vor allem im Advent Nachholbedarf gibt“, sagt Brugger. Christkindlmarkt und Einkaufserlebnis würden viele in die Stadt ziehen. Allerdings: Noch lasse sich nicht abschätzen, wie sich die Energie-Preisexplosion auf die Buchungen auswirkt. „Der ein oder andere wird wohl auf seinen zweit- oder dritt Urlaub verzichten“, sagt Brugger. Ähnlich sieht die Lage auch Wolfgang Breitfuß, der Chef des Tourismusverbandes Saalbach-Hinterglemm ist. Die Buchungslage im Winter lasse sich noch nicht prognostizieren – in dr Hochsaison, wie etwa rund um Silvester, gebe es eine gute Nachfrage. „Alles, was dazwischen ist, liegt, ist schwer zu prognostizieren“, sagt Breitfuß.