„Es wird dort und da leichte Beulen geben“

Die Kosten steigen so enorm, dass eine Produktion nicht mehr wirtschaftlich ist. Auf längere Zeit sollen deshalb keine Ziegel mehr hergestellt werden! Die Ankündigung mehrerer privater oberösterreichischer Ziegelunternehmen ließ zuletzt die Alarmglocken schrillen. An das Arbeitsmarktservice Oberösterreich wurde eine Anfrage in Bezug auf Kurzarbeit gestellt. „Die teurer werdende Energie ist derzeit aber kein Grund für Kurzarbeit, noch dazu, wo in allen anderen Branchen weiterhin enorm hoher Personalbedarf herrscht“, sagt Gerhard Straßer, Geschäftsführer des Arbeitsmarktservice OÖ.