Slowakei: Attentäter wollte Regierungschef töten

Der slowakische Ministerpräsident Eduard Heger war nach neuen Erkenntnissen der Polizei ursprüngliches Ziel eines rechtsradikalen Attentäters, der vergangene Woche bei einem Mordanschlag auf eine Schwulenbar in Bratislava zwei Menschen erschoss. Das gab Polizeipräsident Stefan Hamran am Dienstagabend im Fernsehsender TV Joj bekannt. Der 19-Jährige habe sich am Abend des 12. Oktober mehrmals mit einer Schusswaffe Hegers Privatwohnung genähert.