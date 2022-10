Nach Mord in LGBTQ-Lokal: Slowakei gedachte Opfern

Demonstranten legten Blumen am Tatort nieder und versammelten sich am Platz des Slowakischen Nationalaufstandes. Jubelnde Zustimmung der Versammelten erntete Caputova, als sie mit bewegter Stimme und sichtlich den Tränen nahe sagte: „Es tut mir leid, dass Sie sich als Mitglieder der LGBTIQ-Community in der Slowakei noch immer unerwünscht fühlen. Sie gehören zu uns und sind wertvoll für unsere Gesellschaft.“