Kickl schließt Claudia Schönbacher aus der FPÖ aus

Am Dienstag überschlugen sich die Ereignisse in der Grazer FPÖ einmal mehr: Alexis Pascuttini wurde aus der FPÖ ausgeschlossen. Er hätte sich nicht an Beschlüsse der Landespartei gehalten, hieß es. Am Nachmittag trat Pascuttini vor die Presse und erklärte sich: Die Grazer FPÖ habe sich geweigert, den ihrerseits ausgeschlossenen Gemeinderat Roland Lohr wieder aufzunehmen, so, wie die Landespartei das wollte.