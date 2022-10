FPÖ setzt Klubchef Alexis Pascuttini vor die Tür

Partei bezieht Stellung

„Grund dafür war die wiederholte Nichtumsetzung von verbindlichen Beschlüssen des Landesparteivorstandes. Nachdem Pascuttini trotz vorausgegangener Verwarnung nicht willens war, die im Parteigremium gefassten Beschlüsse umzusetzen und damit die in den Satzungen niedergeschriebenen Pflichten klar missachtet hat, war dieser Schritt notwendig geworden. Mehr gibt es aktuell nicht dazu zu sagen“, so FPÖ-Landesparteisekretär Stefan Hermann in einer Aussendung.