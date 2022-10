Kletterer musste nach Absturz reanimiert werden

Der Freizeitsportler aus dem Bezirk Liezen war am frühen Nachmittag alleine in einem Klettergarten im Gemeindegebiet von Admont unterwegs und absolvierte dabei mehrere Kletterrouten. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte der 62-Jähirge jedoch mehrere Meter in die Tiefe und prallte am Boden auf. Durch den Sturz zog sich der Kletterer massive Verletzungen zu, trotzdem gelang es ihm, sich zu einer neben dem Klettergarten vorbeiführenden Straße zu schleppen und dort auf sich Aufmerksam zu machen.