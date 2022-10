„Rücktritt!“: Landtag knöpft sich KPÖ-Mandatar vor

Am Rednerpult nahm sich Landeshauptmann Christopher Drexler Murgg zur Brust: „Werner Murgg verhöhnt mit seinen unfassbaren Aussagen die Frauen und Männer in der Ukraine, die seit Monaten für die Freiheit Europas und unsere westlichen Werte kämpfen. Er beleidigt unsere Nachbarländer und Partner und schadet dem Ansehen unseres Landes immer mehr. Paul Lendvai hat es in einem Interview in der ,Steirerkrone‘ auf den Punkt gebracht: „Viele Wähler in der Steiermark glauben, eine Partei gewählt zu haben, die sich sozial engagiert. In Wahrheit haben sie die russlandfreundliche KPÖ gewählt, die an einer ewiggestrigen und gefährlichen Ideologie festhält.“