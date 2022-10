Bienen-Alarm! Kvitova-Match in Mexiko verschoben

In den sozialen Netzwerken veröffentlichte der Veranstalter Bilder, die unzählige Bienen an der Überdachung des Schiedsrichter-Hochstuhls zeigen. Erst nachdem ein Kammerjäger den Schwarm entfernt hatte, konnte das Match am Montagabend (Ortszeit) mit rund 90-minütiger Verspätung starten.