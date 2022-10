Bruck: Bürgermeister Peter Koch vor Rücktritt

Eine politische Bombe ging am Dienstag in der Obersteiermark hoch: Peter Koch, seit fünf Jahren SPÖ-Bürgermeister von Bruck an der Mur, dürfte vor seinem Rücktritt stehen. Die interimistische Leitung könnte Vizebürgermeisterin und SPÖ-Parteikollegin Andrea Winkelmeier übernehmen. Details will man aber erst um 13 Uhr bekannt geben.