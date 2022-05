Bruck: Mini-Miete für SPÖ-Parteilokal ist zulässig

In anderen Punkten verurteilt

Dass dieser Senat kein zahnloses Instrument ist, beweist, dass er die Bundes-SPÖ zu insgesamt 92.000 Euro Strafe verdonnert hat. So hätten Gewerkschafter 2019 die mitbeschlossene Spenden-Obergrenze verletzt, auch die günstige Pacht, welche die Parteijugend für eine Immobilie am Attersee (Oberösterreich) zahlt, wird als unzulässige Spende beurteilt.