Motorsportlicher Höhenflug in den Bergen

Hermann Waldy jun. sicherte sich beim letzten Lauf zur österreichischen Bergmeisterschaft in St. Agatha mit Platz zwei den Staatsmeistertitel in der Klasse bis 2000 ccm3. Natürlich wurde das kräftig gefeiert. Nach 2018 ist es der zweite Titel für den 46-Jährigen, der würdig in die Fußstapfen seines Vaters tritt. Fünfmal war der Feldkirchner zudem Bergpokalsieger.