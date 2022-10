Zelte gegen „Herumlungern“ | Heißer Kampf um Löhne

Zelte gegen „Herumlungern“: Seit am Wochenende begonnen wurde, Zelte für Flüchtlinge zu errichten, hagelt es heftige Kritik an der Regierung, speziell am Innenminister. Der Vorwurf des Totalversagens in der Flüchtlingspolitik steht im Raum. Innenminister Gerhard Karner will das nicht auf sich sitzen lassen und geht nun in die Offensive. Im Interview mit der „Krone“ erklärt er, dass die Zelte die einzige Möglichkeit seien, die der Bund hat, um auf bundeseigenen Grundstücken Unterkünfte zu schaffen - für junge Männer aus Indien, Tunesien oder Marokko. Karner wörtlich: „Die Bundesbetreuungsagentur hat das veranlasst, damit keine Flüchtlinge auf Ortsplätzen, vor Kindergärten oder Bahnhöfen herumlungern.“ Da fragt man sich freilich, ob Zelte diesen Zweck erfüllen werden - Bürgermeister und Bewohner in den betroffenen Zelt-Gemeinden sehen das gänzlich anders als der Minister und befürchten schlicht das Gegenteil. Die in den Zelten Untergebrachten würden, so ihre Befürchtung, durch ihre Orte streifen. Und herumlungern…