Gefängnisbrand: Familien zittern um 2 Österreicher

Das Außenministerium teilte am Montag mit, es stehe seit Samstagabend ständig in Kontakt mit den iranischen Behörden, europäischen Partnern vor Ort und mit den Familien der beiden österreich-iranischen Doppelstaatsbürger in Österreich. „Wir sind erleichtert, dass Herr Massud Mossaheb und Herr Kamran Ghaderi den Brand im Evin-Gefängnis so weit unbeschadet überstanden haben“, hieß es.